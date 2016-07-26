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疫苗接種｜指定群組今起接種第三針　林鄭到北角打科興
1 小時前
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疫苗接種林鄭月娥特首新冠疫苗科興
疫苗接種｜指定群組今起接種第三針　林鄭到北角打科興
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政府今日開始為指定群組接種第三針，特首林鄭月娥今早到北角渣華道體育館接種中心，打第三針科興疫苗。(資料圖片)

政府今日起為指定群組，當中包括免疫力弱及有較高風險人士等，提供第三針新冠疫苗接種。曾表示第三針會繼續打科興疫苗的特首林鄭月娥，今早到北角渣華道體育館的疫苗接種中心，接種科興疫苗，公務員事務局長聶德權和食物及衞生局長陳肇始亦有到場。

聶德權：較喜歡滅活疫苗第三針續打科興

之前未有交代第三針會打哪款疫苗的聶德權今日向傳媒表示，自己頭兩針都是打科興，因此較喜歡滅活疫苗的平台，第三針也選擇了科興。對於林鄭月娥稱抗體水平「不是愈高愈巴閉」，聶德權說相關資訊已經很清楚，目前兩款疫苗都是安全有效，抗體水平雖然有分別，但預防重症和死亡的保護力相若，市民可以按自身情況和意願，選擇哪一款疫苗。

他又說，21間疫苗接種中心有足夠能力應付市民打針的需求，會視乎指定群組的接種情況，盡快開放讓已接種兩劑科興疫苗，而第兩劑已接種超過6個月的人，接種第三針。 

政府正積極與內地商討通關，特首林鄭月娥早前接受傳媒訪問時指，自己第三針疫苗會繼續選擇接種內地的科興，又說「抗體並非愈高愈巴閉」，有關言論惹來爭議。

相關新聞：

通關｜林鄭：通關未受內地疫情影響　自己後日將打第三針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜指定群組今起接種第三針-林鄭到北角打興-292562
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