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疫苗接種｜教局跟衛署改指引 11中學申局部面授
2 小時前
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新型肺炎復課面授疫苗接種青少年教育局溝針第三針本地零確診新冠肺炎
疫苗接種｜教局跟衛署改指引 11中學申局部面授

衛生署轄下兩個科學委員會前晚建議，12至17歲青少年只需接種一劑復必泰新冠疫苗。教育局昨更新復課指引，指有關學生只需打一針滿14日，即可視作完成接種，學校可按師生接種比例申請恢復全日面授，年齡以學校遞交申請時為界限。

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教育局修改學校申請恢復全日面授的指引。(資料圖片)

教育局早前表明，全校教職員和學生的接種率各達七成，就可申請全日恢復面授課堂。新指引下，年滿18歲的學生仍要打齊兩針，才算有效完成接種，同時鼓勵其後年滿18歲的學生，盡快打第二針。教育局長楊潤雄在社交網站表示，共接獲11間中學申請個別班級恢復全日面授，其中兩間已在本星期展開，餘下9間將於下周至10月初恢復。

疫情方面，本港昨繼本月2日後再次錄得「零確診」，初步確診就少於5宗。今年2月作為「先頭部隊」率先打科興的行政會議成員，部分昨應養和東區醫療中心邀請，接種第三針。其中新民黨葉劉淑儀在社交網站稱，事隔逾半年的本周一(13日)再抽血檢查時，發現體內已沒有抗體，因此自願報名參與測試計劃，並選擇「溝針」接種復必泰。

葉劉淑儀稱，事後感到少許疲倦，料今日開始會更疲累，之後要再抽多5次血作持續跟進。她又引述另一行會成員、工聯會黃國健稱，「作為公眾人物接種第三針是以身作則，名副其實做『白老鼠』了。」

疫苗接種｜教局跟衛署改指引 11中學申局部面授

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜教局跟衛署改指引-11中學申局部面授-285194
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