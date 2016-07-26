疫苗接種｜教局跟衛署改指引 11中學申局部面授

衛生署轄下兩個科學委員會前晚建議，12至17歲青少年只需接種一劑復必泰新冠疫苗。教育局昨更新復課指引，指有關學生只需打一針滿14日，即可視作完成接種，學校可按師生接種比例申請恢復全日面授，年齡以學校遞交申請時為界限。

教育局早前表明，全校教職員和學生的接種率各達七成，就可申請全日恢復面授課堂。新指引下，年滿18歲的學生仍要打齊兩針，才算有效完成接種，同時鼓勵其後年滿18歲的學生，盡快打第二針。教育局長楊潤雄在社交網站表示，共接獲11間中學申請個別班級恢復全日面授，其中兩間已在本星期展開，餘下9間將於下周至10月初恢復。

疫情方面，本港昨繼本月2日後再次錄得「零確診」，初步確診就少於5宗。今年2月作為「先頭部隊」率先打科興的行政會議成員，部分昨應養和東區醫療中心邀請，接種第三針。其中新民黨葉劉淑儀在社交網站稱，事隔逾半年的本周一(13日)再抽血檢查時，發現體內已沒有抗體，因此自願報名參與測試計劃，並選擇「溝針」接種復必泰。

葉劉淑儀稱，事後感到少許疲倦，料今日開始會更疲累，之後要再抽多5次血作持續跟進。她又引述另一行會成員、工聯會黃國健稱，「作為公眾人物接種第三針是以身作則，名副其實做『白老鼠』了。」

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