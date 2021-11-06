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疫苗接種｜暫不嚴厲要市民打第三針　未打針公僕或加密檢測
4 小時前
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疫苗接種｜暫不嚴厲要市民打第三針　未打針公僕或加密檢測
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聶德權指至今有約3.5萬人預約打第三針。(資料圖片)

政府上周宣布，指定優先群組可於本周四(11日)起，接種第三劑新冠疫苗。公務員事務局長聶德權今日(7日)表示，至今約有35,000人預約打第三針，當局會在計劃開始後，觀察市民反應和接種中心的處理能力，若有空間就會盡快擴展至其他年齡組別，包括已完成接種兩劑科興滿6個月的人士，接種第三劑疫苗。他又說，現時未必採取嚴厲手段要求市民打第三針，但希望合資格市民應盡快接種。

認同第三針設假期做法合理

聶德權出席一個電視節目後稱，政府對第三針就如第一、二針般推動，最重要是讓市民知道哪些人在適當時候打第三針。現時可優先打第三針的，主要都是首兩針選擇科興的人，並不包括一般接種復必泰的市民，聶德權指他們的第三針安排將容後公布。被問到打第三針的市民是否應享「疫苗假期」，聶德權認為做法合理，安排有助鼓勵和照顧打針僱員的需要，政府內部如果有第三針「針假」亦會向同事公布。

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政府呼籲合資格市民盡快打第三針。(資料圖片)

當局盼企業助推高接種率

截至昨日，本港首劑新冠疫苗接種率為68.9%，聶德權在電視節目上形容接種率雖接近七成，但「又好似好遠」，並指出提高接種率需要企業協助，舉例當局在要求政府、醫管局、院舍和學校等員工「須打針否則自費檢測」後，有關群組接種率已增至九成。他又透露，未打針政府僱員的定期自費檢測周期，或將由現時的14日減至7日，同時希望企業跟隨「須打針否則自費檢測」等措施。

第三針選哪款？聶德權：「賣個關子」

聶德權今年初已完成接種兩劑科興疫苗，他上周在記者會後被問到第三針打哪款疫苗時，笑稱「到時話你知」。他今日再被問及有關問題時，重申將會接種第三針，但款式就要「賣個關子」。他又強調，自己先前打完科興都沒有出現副作用，本身對滅活平台亦有信心。

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未有接種新冠疫苗的政府僱員，將來或需加密至每7日自費檢測一次。(資料圖片)

疫苗接種｜暫不嚴厲要市民打第三針 未打針公僕或加密檢測

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜暫不嚴厲要市民打第三針　未打針公僕或加密檢測-291878
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