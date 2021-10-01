疫苗接種｜曾浩輝：長者接種率低「羞家」 若想院友「無咁淒涼」就要打針

社署推出疫苗諮詢先導計劃，若院友或家屬不反對接種疫苗，便會為院友接種科興疫苗，但若家屬不贊成接種，便要提供原因，安排惹來質疑。疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝在電台節目表示，部分西方國家的長者疫苗接種率達八、九成，相反本港的長者接種率偏低，形容為比較「羞家」，呼籲社會如果想院舍長者「無咁淒涼」，完全無社交活動，就應該從提升接種率著手。

曾浩輝表示，當局並非要強迫長者、家屬，而是提供所有方便、所有的例如醫生的見解，讓他們做一個理智、明確的決定，從而去接種疫苗，強調是幫助那些長者。他指，長者反而不是太清楚事件，只是說「可以了」、「算吧」、「不用接種吧」、「疫情又沒有爆發」，但當一爆發時受害的就是長者，政府不想出現這種情況，所以希望透過這方法，跟隨流感針的處理方法。

李舜華：「三高」患者更要打針

出席同一節目的香港老人科醫學會主席李舜華認為，感覺上多了院舍長者願意接種疫苗，部分人由於坊間混亂訊息而不打針，例如有指「三高」人士不適合注射疫苗。她說，根據新冠疫苗指引，除非對疫苗成份有過敏反應，又或者打針後1小時內有異常反應，否則所有人都能夠接種疫苗，「三高」患者更有需要接種，否則一旦染疫，重症或死亡率會高出幾倍。

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