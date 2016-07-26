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疫苗接種｜林鄭指接種率升但難言理想　須達七成才能再放寬措施
19 小時前
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新型肺炎新冠疫苗疫苗接種林鄭月娥接種率群體免疫變種病毒強制檢測新冠肺炎
疫苗接種｜林鄭指接種率升但難言理想　須達七成才能再放寬措施
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林鄭月娥直言，只有接種率達至適齡人口七成，才有條件再放寬措施。(資料圖片)

港府上周四(24日)就社交距離措施作出新一輪放寬，特首林鄭月娥今日(27日)表示，隨着商業活動和市面人流增加，經濟及就業情況近月已有明顯改善。她續稱，港府十分希望貫徹抗疫新路向、維持目前良好勢頭，以在條件許可時再進一步放寬社交距離措施，惟指出一切都要建基於理想的疫苗接種率，形容本月接種率雖有增加，但截至昨日僅31%適齡人口接種新冠疫苗，情況仍難言理想。

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林鄭月娥在網上發表文章，指過去一個月雖出現天水圍三母女和機場地勤等零星變種病毒個案，在迅速、嚴厲及密集的個案追蹤、檢測和檢疫行動下，未有出現任何社區傳播。她提到就機場地勤的個案，當局已安排過百名密切接觸者檢疫，以及安排確診者家人的超過100名密切接觸者接受3日檢疫，和進行逾3萬次病毒檢測。不過，衞生防護中心今日公布地勤在大埔新達廣場兼職的同事，亦確診新型肺炎。

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環保署日前驗出大埔有污水樣本對病毒呈陽性，林鄭月娥亦提及港大、渠務署及環保署組成的研究團隊，在該男子證實確診前已驗出確診者居住區域的污水樣本有病毒，再次證明應用科技的重要性。

就着目前疫苗接種率，林鄭月娥直言必須依靠疫苗，才能防範變種病毒在社區傳播，甚至發生第五波疫情，又指只有達致專家一般認為的適齡人口七成接種率，才能更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜林鄭指接種率升但難言理想　須達七成才能再放寬措施-273555
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