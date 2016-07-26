疫苗接種｜林鄭指接種率升但難言理想 須達七成才能再放寬措施

港府上周四(24日)就社交距離措施作出新一輪放寬，特首林鄭月娥今日(27日)表示，隨着商業活動和市面人流增加，經濟及就業情況近月已有明顯改善。她續稱，港府十分希望貫徹抗疫新路向、維持目前良好勢頭，以在條件許可時再進一步放寬社交距離措施，惟指出一切都要建基於理想的疫苗接種率，形容本月接種率雖有增加，但截至昨日僅31%適齡人口接種新冠疫苗，情況仍難言理想。

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林鄭月娥在網上發表文章，指過去一個月雖出現天水圍三母女和機場地勤等零星變種病毒個案，在迅速、嚴厲及密集的個案追蹤、檢測和檢疫行動下，未有出現任何社區傳播。她提到就機場地勤的個案，當局已安排過百名密切接觸者檢疫，以及安排確診者家人的超過100名密切接觸者接受3日檢疫，和進行逾3萬次病毒檢測。不過，衞生防護中心今日公布地勤在大埔新達廣場兼職的同事，亦確診新型肺炎。

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環保署日前驗出大埔有污水樣本對病毒呈陽性，林鄭月娥亦提及港大、渠務署及環保署組成的研究團隊，在該男子證實確診前已驗出確診者居住區域的污水樣本有病毒，再次證明應用科技的重要性。

就着目前疫苗接種率，林鄭月娥直言必須依靠疫苗，才能防範變種病毒在社區傳播，甚至發生第五波疫情，又指只有達致專家一般認為的適齡人口七成接種率，才能更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來。