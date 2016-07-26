疫苗接種｜梁子超：出國留學可照打第二針 何栢良倡兩針可隔更長時間

本港目前容許12至17歲青少年接種復必泰新冠疫苗，但屢有人打第二針後出現懷疑心肌炎或心包炎，衛生防護中心轄下科學委員會昨日公布，建議他們只接種一針復必泰。呼吸系統專科醫生梁子超認為，部分學生需要出國留學，若當地疫情嚴峻，可照樣打第二針。港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，外國有證據顯示，如果接種兩針相隔較長時間，整體效果會更好。

梁子超於電台節目表示，全球一直以來有種誤解，認為兒童不是新型肺炎的主要傳播途徑，但最近在美國及福建，均出現由小童引發的跨家庭傳播，因此認為疫苗覆蓋率愈高愈好。但他指，考慮到復必泰疫苗引發心肌炎的風險評估，認為打少針比較合適。

他說，目前唯有等待出現其他有效的滅活疫苗，或分子蛋白疫苗，會相對較安全，又或待復必泰改善其技術，減少引發心肌炎的風險。

何栢良：打兩針劑量減半效果更好

何栢良在另一個節目稱，面對復必泰引致的心肌炎風險，不同國家主要4種做法，其中挪威提議起碼相隔兩個月才打第二針；大部分歐美地區新加坡及以色列則建議相隔21日至42日；英國則建議只打一針；亦有部分國家會照為青年打兩針，但每針劑量減半，免疫反應較只打一針好。另外，他提到英國有證據顯示，如果兩針相隔更長時間，對所有年齡層的接種者較好