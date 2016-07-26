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疫苗接種｜瑪麗醫院等3公院接種站今啟用　聶德權籲長者盡快打針
1 小時前
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疫苗接種聶德權瑪麗醫院伊利沙伯醫院屯門醫院公院接種站
疫苗接種｜瑪麗醫院等3公院接種站今啟用　聶德權籲長者盡快打針
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包括瑪麗、伊利沙伯及屯門醫院等3間公立醫院疫苗接種站今日啟用，公務員事務局長聶德權今早到瑪麗醫院視察。(陳奕釗攝)

3間公立醫院的疫苗接種站今日起啟用，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。負責籌統疫苗接種的公務員事務局長聶德權，今日早上到瑪麗醫院疫苗接種站視察，以了解流程，他形容接種站的流程細緻及周到，並呼籲長者盡快接種。

聶德權稱，現時長者接種率偏低，重申專家已強調疫苗安全及有效，只要曾接種流感針的長者都適合接種新冠疫苗，呼籲長者盡快接種。他又補充，除了在3間醫院設置注射站外，當局亦在社區接種中心安排接種點，大部分將運作至年底。另外，當局現時訂了復必泰及科興疫苗各150萬劑。

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3間公立醫院疫苗接種站今日啟用，以方便在醫院覆診的病人和訪客接種復必泰疫苗。(陳奕釗攝)

想打科興會獲轉介到鄰近社區疫苗接種中心

3間公院疫苗接種站的開放時間為逢星期一至五，公眾假期除外，上午10點至晚上7點，午膳時間照常開放，最後接種時間是晚上6點半；而市民在接種第一劑疫苗時，會被安排日後在同一接種站或其他社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗，如果市民想打科興疫苗，接種站會轉介他們到鄰近社區疫苗接種中心。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜瑪麗醫院等3公院接種站今啟用　聶德權到場視察-286733
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