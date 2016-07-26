疫苗接種｜稱全球疫苗打後抗體漸減 科興：打第三針加強助維持抗體

世衛專家組建議完成接種科興或國藥疫苗的60歲以上人士，應接種第三針加強劑。在本港，衛生防護中心轄下科學委員會，預料下周開會討論接種第三針新冠疫苗的相關議題。科興發言人回覆傳媒查詢時指，不同國家和地區的第三劑接種與第二劑間隔時間不太一樣，目前內地是針對18歲以上人士，在接種第二劑滿6個月後自願及免費接種第三劑，接種加強針的目的是鞏固和加強前期已接種疫苗的免疫效果，特別是針對長者等免疫力較弱的群體。

科興高級品牌總監劉沛誠說，科興關注全球各地使用的各類新冠疫苗，在完成全程疫苗接種後，抗體水平會隨著時間有不同程度下降，免疫效果會降低，而接種加強針後，體內的抗體會維持在一個比較高的水平。他表示，不同國家和地區免疫策略的調整會參照多個因素，例如疫苗的免疫持久性、本地疫情流行情況等，看到很多國家和地區都陸續開展了加強針接種工作。

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