疫苗接種｜積金局促業界打疫苗取代定期檢測

積金局今向強積金業界發出通函，要求強積金受託人和主事中介人實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，強烈鼓勵所有員工及附屬中介人盡快接種新冠疫苗，而在今年11月30日仍未接種第一劑疫苗，或因健康理由不適合接種疫苗的員工及附屬中介人，則須每兩星期進行有效的2019冠狀病毒病檢測。

積金局發言人表示，接種疫苗是對抗新冠病毒疫情的重要一步，提高疫苗接種率是全港為了恢復常態和促進經濟復甦必須齊心要做的事。強積金業界必須與各界共同努力抵抗新冠病毒及其變種病毒株。

當局又指，強積金業界在疫情期間一直透過有效的風險管理策略，確保強積金計劃運作暢順。受託人和主事中介人均積極透過不同支援措施，鼓勵其員工踴躍接種新冠疫苗，例如提供彈性上班安排方便預約接種疫苗，及向已接種兩劑疫苗的員工提供抽獎和額外假期等誘因。發言人續稱，隨著愈來愈多人接種疫苗，有助保障公眾健康，協助香港經濟和市民生活盡快有序回復正常。