疫苗接種｜第二針接種率達六成 260人石籬即場打針

本港新冠疫苗接種計劃展開第210日，政府公布今日(23日)有8,070人接種第一劑疫苗，科興和復必泰疫苗分別佔3,618和4,452人；第二劑疫苗則共有25,645人接種，科興和復必泰分別為9,227和16,418劑。本港至今累計逾443萬人已接種最少一針，佔適齡人口約65.8%；至於已打第二針的就有約404.3萬人，佔可接種人口60.0%。

石籬會堂接種者大部分滿60歲

政府新冠疫苗外展隊今起一連3日，到葵涌石籬社區會堂為市民即場接種科興疫苗。民政事務總署回覆本報查詢時，指中心今日共有逾260名市民到場接種疫苗，當中絕大部分為60歲或以上長者。

3人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定

此外，本港昨日共有3人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中1人已經出院、1人留院觀察、1人不遵從醫生勸告自行出院。

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