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疫苗接種｜緬甸港人針紙不獲認可　返港須轉機或要多捱兩針
1 小時前
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疫苗接種｜緬甸港人針紙不獲認可　返港須轉機或要多捱兩針
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有居住緬甸的港人稱，當地針紙未獲港府認可，無法經A組高風險指明地區轉機返港。(資料圖片)

有居住緬甸的港人今早於商台烽煙節目稱，最近打算返港，但受當地出入境限制影響，目前沒有緬甸返港的直航機，只能預訂經曼谷、吉隆坡及杜拜抵港的航班。她說，該些地區屬於A組高風險地區，出發前必須出示疫苗接種紀錄，雖然她早前已於緬甸打齊兩針國藥，惟港府現時不認可當地針紙，換言之她將返港無門。

身處緬甸的Karen說，本來已和5歲兒預訂經首爾返港的航班，目前韓國屬於B組中風險地區，出發前不用出示疫苗接種紀錄。但她指，後來該航班被取消，只剩下經曼谷、吉隆坡及杜拜返港的選擇，但該三個地區均屬於A組高風險地區，必須持有獲認可的針紙。她續指，她已於8月和9月在緬甸打齊兩針國藥，但當地針紙目前不獲港府認可，因此她無法循曼谷、吉隆坡及杜拜轉機返港。

她指，早前曾向入境處求助，處方稱會向相關部門反映，將緬甸針紙納入獲認可名單，但不清楚需要多久時間。她透露，目前正考慮前往曼谷，並在當地多打兩針，以換取獲認可的針紙。

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何栢良建議先向政府查詢，經A組高風險地區轉機，是否同樣需要持有針紙。(資料圖片)

何栢良：政府網站沒清晰列明

港大感染及傳染病中心總監何栢良回應指，不建議已接種兩劑新冠疫苗的市民，短期內再多打兩針。他建議對方先向政府查詢，經A組高風險地區轉機，是否同樣需要持有針紙，他亦坦言，目前政府網站沒有清晰列明相關原則，認為有需要改善。

港府認可51個地區針紙

港府目前認可由51個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地、澳門、澳大利亞、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞 、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、北馬其頓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國、美國和梵蒂岡。

至於印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓和泰國，當局只接受指定格式。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜緬甸港人針紙不獲認可　返港須轉機或要多捱兩針-285938
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