疫苗接種｜總接種劑次今突破900萬 單日近3600人打第一針

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第244日，政府公布今日(27日)共有3,590人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔1,696人、復必泰疫苗佔1,894人；第二劑就有4,952人接種，包括2,514針科興和2,438針復必泰。至今本港累計460.1萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口68.3%，已打兩針的就有440.6萬人，佔適齡人口65.4%。

此外，全港總接種劑次亦在今日突破900萬劑，累計已接種9,007,948劑新冠疫苗。

1人接種新冠疫苗後不適 情況穩定

本港昨日有1人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院，現時情況穩定、已經出院。

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