疫苗接種｜華裔女子中澳洲576萬港元疫苗大抽獎 稱「想與親友分享」

澳洲悉尼一名完整接種新冠疫苗的華裔女子中了「百萬澳元疫苗(Million Dollar Vax)」大抽獎，她稱，想與親友分享這筆意外之財。

全澳唯一幸運兒

25歲的Joanne Zhu(音譯姓朱)在澳洲居住近10年，來自中國。朱小姐受訪稱，上周五(5日)「有人打電話給我，當時我正在上班，沒法接電話。我回電時，對方說，『你贏了100萬澳元(約576萬港元)，你是全國唯一得主！』」，讓她非常驚喜，簡直無法置信。她說，想與親友分享獎金。

由慈善家和企業組成的「百萬澳元聯盟」10月發起「百萬澳元疫苗」活動，目標是推動澳洲疫苗接種率達致80%，這個門檻於本月6日達標。據悉，約274萬名近期接種疫苗的人參加抽獎。

想與友人「食好嘢」

朱小姐說：「我想訂一家不錯的餐廳，跟朋友去吃一頓美味晚餐……等到邊境重開，我想把家人從中國接來，讓他們坐頭等機位到來，跟他們在五星級酒店過年。我還會買禮物送給家人，剩下的錢拿去投資，這樣將來我就會有更多的錢，也可以在別人有需要時，提供幫助。」她表示，希望疫苗接種率繼續上升，如此邊境才可以重開。