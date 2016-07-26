疫苗接種｜葉劉：「溝針」打復必泰抗體水平即飆升

政府專家將開會商討是否需為市民接種第三劑新冠疫苗。行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀在電台談到自己上月參與「溝針」的結果，她說自己3月打第二針科興疫苗，到5月時的抗體水平為182，惟9月打三針前抗體水平跌至僅雙位數的59，她數日後「溝針」打第三針復必泰，抗體水平即飆升至2.3萬，於10月16日的抗體水平仍有約1.78萬。她希望政府可考慮讓有需要外出營商的市民，盡快打第三針疫苗，又建議參考世衛指引，讓醫護人員等高危群組接種第三針。

葉劉淑儀又補充，前保安局長黎棟國亦先後接種兩針國藥疫苗，第三針「溝針」打科興後，抗體升至約1.6萬，而議員黃國健打第三針後，抗體水平更有4萬。

稱想試下「溝針」故選擇復必泰

被問為何接種第三針時選擇「溝針」打復必泰，葉劉淑儀解釋，因知道有運動量大的年輕人打復必泰後反應大，故想試下「溝針」，她又說自己接種第三針後無大反應，不過透露議員廖長江於接種第三針後的第二日，舉起手時有困難。

此外，葉劉淑儀在電台又談到公務員「政治中立」」問題，指公務員必須有服務國家使命，不可只當作一份工，強調不接受愛國要求的人，不加入政府更好，因為文化改變，英國人當年只是聘請一班聽話工作而並非領導的人，亦沒有教導愛國。

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