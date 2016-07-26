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疫苗接種｜藥廠研究證成效高 兒童或能打新冠針
5 小時前
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新型肺炎疫苗接種新冠疫苗面授課堂第三針兒童通關健康碼輸入個案變異病毒株新冠肺炎
疫苗接種｜藥廠研究證成效高 兒童或能打新冠針
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5至11歲兒童若能接種新冠疫苗，小學或能恢復全日面授。(資料圖片)
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孔繁毅

現時本港接種新冠疫苗年齡下限為12歲，有專家引述藥廠研究指，5至11歲兒童接種復必泰疫苗成效高和安全，料一至兩個月後他們或可打針。至於已接種的成人，專家委員會周三將開會討論第三針事宜，相信打科興的人日後可「溝針」選復必泰。

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨稱，藥廠已完成兒童接種復必泰的第三期研究，發現打兩針對Delta變種病毒的保護效用很高、非常安全、暫不見有心肌炎個案，料委員會之後會與科興疫苗一併討論，預計一至兩個月後，5至11歲兒童就能打針，並相信只需接種三分一劑復必泰。青少年早前獲宣布可少打一針，但孔繁毅稱將來若爆發Delta變種病毒，會建議他們打第二針。

成人第三針或可「溝針」

至於成人第三針方面，政府專家顧問許樹昌稱科學委員會後日將開會討論，並指打完科興或國藥疫苗的市民，按世衛建議可用同一疫苗平台或「溝針」，因已有足夠數據證實，滅活平台抗體能力既沒那麼高，水平亦隨時間跌得較快。

另外，許樹昌認為本港接種率未夠高，故未有條件選擇「與病毒共存」，惟坦言同意長期保持零確診並非長遠辦法，又承認應要繼續調整防疫措施，以滿足與內地恢復通關的條件。疫情方面，本港昨增4宗輸入確診，他們均已完成接種疫苗，初步確診就少於5宗。

疫苗接種｜藥廠研究證成效高 兒童或能打新冠針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜藥廠研究證成效高-兒童或能打新冠針-289964
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