疫苗接種｜藥廠研究證成效高 兒童或能打新冠針

現時本港接種新冠疫苗年齡下限為12歲，有專家引述藥廠研究指，5至11歲兒童接種復必泰疫苗成效高和安全，料一至兩個月後他們或可打針。至於已接種的成人，專家委員會周三將開會討論第三針事宜，相信打科興的人日後可「溝針」選復必泰。

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨稱，藥廠已完成兒童接種復必泰的第三期研究，發現打兩針對Delta變種病毒的保護效用很高、非常安全、暫不見有心肌炎個案，料委員會之後會與科興疫苗一併討論，預計一至兩個月後，5至11歲兒童就能打針，並相信只需接種三分一劑復必泰。青少年早前獲宣布可少打一針，但孔繁毅稱將來若爆發Delta變種病毒，會建議他們打第二針。

成人第三針或可「溝針」

至於成人第三針方面，政府專家顧問許樹昌稱科學委員會後日將開會討論，並指打完科興或國藥疫苗的市民，按世衛建議可用同一疫苗平台或「溝針」，因已有足夠數據證實，滅活平台抗體能力既沒那麼高，水平亦隨時間跌得較快。

另外，許樹昌認為本港接種率未夠高，故未有條件選擇「與病毒共存」，惟坦言同意長期保持零確診並非長遠辦法，又承認應要繼續調整防疫措施，以滿足與內地恢復通關的條件。疫情方面，本港昨增4宗輸入確診，他們均已完成接種疫苗，初步確診就少於5宗。

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