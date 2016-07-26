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疫苗接種｜衞生署熱線擺烏龍　老點市民到中大醫院換領新版針紙
1 小時前
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疫苗接種｜衞生署熱線擺烏龍　老點市民到中大醫院換領新版針紙
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中大醫院為其中一間社區疫苗接種中心。(資料圖片)

港府今日(29日)起更新新冠疫苗接種紀錄，加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料；市民如有需要換領新版針紙，今起可到多個地方換領。本報接獲市民投訴，指上周末曾兩度致電衞生署熱線查詢有關安排，獲告知能夠前往位於中大醫院的社區疫苗接種中心領取新版針紙，惟今日到達該中心才驚覺無法領取。

根據食物及衞生局上周五(24日)發放的新聞稿，在社區疫苗接種中心打針的市民，今日起可帶同機票等外遊證明，到任何一間接種中心領取新版針紙，但私家醫院除外。投訴人李小姐向本報表示，為以防萬一，她上周五及周六分別兩次致電衞生署「2019冠狀病毒病」熱線電話，查詢能否前往中大醫院領取新版針紙，均獲對方告知可以。

多名醫院職員稱可領

李小姐今日遂與家人前往中大醫院，期間有多名負責安排疫苗接種的職員，均向她表示可以領取新版針紙，並著她前往接種的樓層，但抵埗後才獲通知該院不能領取，「一早打去問double confirm(確認)咗CU(中大)可以攞㗎喎，五日後先同我講話冇」。她說，在場亦有多名市民有相同遭遇，質疑當局沒有向衞生署職員及院方清晰交代安排。

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舊版針紙沒有印上接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。(資料圖片)

質疑發放訊息含糊

居住沙田區的李小姐其後再致電衞生署熱線，查詢位於源禾路體育館的疫苗中心能否領取新版針紙，對方著她稍等，並花數分鐘翻查資料後，建議她前往大埔墟體育館的疫苗中心，但沒透露為何不宜前往源禾路體育館。她批評當局發放訊息含糊不清，「如果我唔知源禾路冇，又走咗去，咁咪又浪費時間？」

記者今午以市民身分向中大醫院查詢，對方表示該院不能領取新版接種紀錄，並建議瀏覽政府網站查閱社區疫苗接種中心列表。本報正就事件向衞生署查詢。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜衛生署熱線擺烏龍　老點市民到中大醫院換領新版針紙-286773
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