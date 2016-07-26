疫苗接種｜袁國勇倡推「疫苗護照」谷針 梁子超憂成效低惹反彈

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇建議本港疫苗接種率應達百分百，又提倡市民上班、上學及出入公共場所應出示「疫苗護照」。他今日在電台節目表示，本港應該爭取與內地和國際通關，但接種率不足，一旦通關，便有機會出現本地爆發，所以要將接種率提到盡量高。他舉例指，以色列接種率七成後通關，每日確診宗數高達上萬宗，要推行公共場所「疫苗護照」及接種第三針疫苗才回落。他認為，由「安心出行」程式已可納入疫苗接種紀錄，因此推行新措施不會較現時更不便。

對於特首林鄭月娥稱會打第三針科興疫苗，又說「抗體不是愈高愈巴閉」，袁國勇說不評論特首的有關說法，惟所有研究均顯示，中和抗體愈高，保護力就愈強，而復必泰可提供的抗體數量是高很多，不過仍尊重個人選擇。他建議60歲以上人士都可打第三針，至於他自己，由於首兩針採取較痛但抗體反應較好的皮內注射，已有足夠抗體，第三針可能會注射剩餘量較多的科興疫苗。

梁子超：不同意間接迫長者打針

至於呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目指，現時本港接種率低的群組主要是長者，多數不需上班上學，部分需要照顧人士，連外出亦較少，認為實行「疫苗護照」難以促使長者接種疫苗。他不同意以間接方式強迫長者打疫苗，認為反而會令長者更覺得打針有風險，假如過程中發生任何事故，亦會引起更大爭議。他指即使實行疫苗護照的以色列，在是否擴大受限年齡層亦面對爭議，多處亦要增加保安防範衝突。

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