疫苗接種｜袁國勇籲市民快打針 形容疫情不穩定

本港新冠疫苗接種計劃已展開150日，截至昨日已有300.6萬人接種第一針疫苗，佔適齡人口44.2%。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，雖然已連續多日「零本地確診」，惟疫情並不穩定，又指近日已有輸入個案流入社區，幸基於市民都有戴口罩、做好個人和手部衞生，以及當局追蹤個案能力提升，故最終沒有出現爆發。

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袁國勇呼籲市民盡快接種疫苗，認為即使達致七成接種率也不足夠，因為大約每3人當中有1人沒有接種，一樣會導致大爆發，提倡要最少九成人接種才安全，最理想是99%。

若市民鬆懈疫情會重返

早前政府提出縮減已接種疫苗抵港人士的檢疫期，袁國勇被問到近期不時有打齊針抵港者確診，檢疫期有否需要延長時，指本港相關措施已很嚴格，若已打針者感染新型肺炎，當局已能夠在他們的 呼吸道分泌找到病毒，而即使未能在抵港時驗出，首7日檢疫期也會驗出，而7日後病發的機會很微。

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袁國勇表示，目前仍未有足夠科學數據關於接種疫苗後，會在上呼吸道放多久病毒、抗體會否隨7日增加等，但會在清楚審視有關 數據後，再決定是否需要增加檢疫時間。 他並強調，只要機場邊境有任何漏洞，都可以「好大件事」，若市民稍為鬆懈及個案追蹤做得不好，疫情便會重返。

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