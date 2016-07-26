疫苗接種｜特首指抗體非愈高愈巴閉 許樹昌：僅屬她個人看法

政府下周四起為合資格特定組別人士，免費接種第三劑新冠疫苗。特首林鄭月娥表示，自己打第三針會繼續打科興，又說「抗體水平不是愈高就一定愈巴閉」，惹來關注。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，雖然不知道抗體最低限度，要有甚麼程度才有足夠保護，但抗體愈高、減低有徵狀風險愈大，特別是高暴露群組等，強調抗體愈高，保護愈大。對於特首的言論，許樹昌指這是她的個人看法。

第三針續打科興或半年後須打第四針

許樹昌又指，不少人接種疫苗後體内抗體隨時間減少，如果打了科興和國藥疫苗的人士，大部分人在6至8個月內，體內抗體已經跌到很低水平，所以如果繼續第三針用科興疫苗，按照頭兩針抗體水平下降的速度，可能6個月後再要打第四針，相反第三針轉打復必泰，體內抗體水平會提高，並會相對持久，其中以色列數據顯示，大部分打復必泰人士，6個月後的抗體水平依然理想。

被問到通關問題，許樹昌坦言「答唔到」，因為是政府官員與內地專家開會，具體細節需要問有關政府官員，惟他指「安心出行」程式方面，據他所知香港需要提供疫苗接種紀錄、核酸陰性紀錄及過去兩至三星期有否暴露過在確診個案的地方，假如有關資料無問題，一旦與內地通關時就可以過關，但他說過關後應用內地「健康碼」。

指未有條件放寬防疫措施

此外，許樹昌指本港現時免疫系統有問題病人只有3分1人接種疫苗，長者接種率亦偏低，因此未有條件放寬社交距離措施，一旦出現爆發，影響高危群組，醫療系統未必承受到。

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