疫苗接種｜過去一周無青少年針後出現懷疑心肌炎

本港新冠疫苗接種計劃今日(29日)踏入第216日，截至周日(26日)的過去一周，衞生署共接獲83宗接種疫苗的異常事件報告，當中署方未有接獲12至15歲青少年接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的個案。

57歲離世漢無證據顯示因疫苗而起

衞生署同期並沒有接獲由醫院管理局呈報，涉及離世前14日內曾接種疫苗、與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，但署方本身接到1宗相關死亡報告，涉及一名57歲男子，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

此外，截至周日晚上8時，衞生署累計接獲6,041宗打針的異常事件報告，有45宗死亡個案涉及離世前14日曾接種疫苗，當中沒有個案顯示與疫苗有關聯。截至當日，疫苗臨床事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外7宗有待評估。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

未成年接種者只需一針復必泰

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，在本月15日舉行會議上確認心肌炎或心包炎是復必泰疫苗的已知副作用，並主要於青少年接種第二劑後發生。委員會當時建議12至17歲人士只接種一劑復必泰疫苗，相關建議已在會議的翌日(16日)落實。

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