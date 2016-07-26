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疫苗接種｜醫管局向免疫力弱病人出證明　為員工提供第三針假期
47 分前
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新型肺炎新冠疫苗疫苗接種接種率醫護人員醫管局定期檢測新冠肺炎第三針
疫苗接種｜醫管局向免疫力弱病人出證明　為員工提供第三針假期
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醫管局推第三針的「針假」，同時要求未打針員工每周檢測一次。(資料圖片)

政府明日開始為市民接種第三劑新冠疫苗，醫管局今日(10日)宣布，將向打第三針的員工提供一日特許休假。醫管局指，安排是配合政府建議接種第三劑疫苗，以及為公務員提供疫苗假期的安排，發言人稱特許休假可讓員工在打針後有充分休息。

即場向覆診免疫力弱病人發證明

明起可優先接種第三針的群組，包括免疫力弱的病人，他們獲建議在打第二針的四星期後，接種第三劑疫苗。醫管局指，有關群組需要出示醫院發出其屬於特定組別免疫力弱病人的證明，才能打第三針。因此，醫院會向已打齊兩針，並在近期返回醫院覆診或接受治療服務的病人，即時發出有關證明文件。至於近期未有覆診日期的病人，醫院會陸續以電話或郵寄通知有關安排，方便他們前往接種疫苗。

5類人獲介定為免疫力弱

被介定為特定組別的免疫力弱病人，包括現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療、曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療、重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療、晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染，以及正接受免疫抑制藥物或過去6個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療。醫管局提醒，病人若已完成接種第二劑疫苗逾6個月，即可按長期病患者類別直接前往打第三針，毋須帶備有關證明文件。

醫管局整體接種率逾97%

另外，醫管局宣布本月22日起，未打針的員工須每周自費在工作時間以外檢測，以進一步減低院內新冠病毒的傳播風險。醫管局並透露，現時整體員工接種率已超過97%。

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醫管局整體員工接種率超過97%。(資料圖片)

疫苗接種｜醫管局向免疫力弱病人出證明 為員工提供第三針假期

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜醫管局推第三針假期　未打針員工須一周一檢-292488
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