疫苗接種｜醫管局向免疫力弱病人出證明 為員工提供第三針假期

政府明日開始為市民接種第三劑新冠疫苗，醫管局今日(10日)宣布，將向打第三針的員工提供一日特許休假。醫管局指，安排是配合政府建議接種第三劑疫苗，以及為公務員提供疫苗假期的安排，發言人稱特許休假可讓員工在打針後有充分休息。

即場向覆診免疫力弱病人發證明

明起可優先接種第三針的群組，包括免疫力弱的病人，他們獲建議在打第二針的四星期後，接種第三劑疫苗。醫管局指，有關群組需要出示醫院發出其屬於特定組別免疫力弱病人的證明，才能打第三針。因此，醫院會向已打齊兩針，並在近期返回醫院覆診或接受治療服務的病人，即時發出有關證明文件。至於近期未有覆診日期的病人，醫院會陸續以電話或郵寄通知有關安排，方便他們前往接種疫苗。

5類人獲介定為免疫力弱

被介定為特定組別的免疫力弱病人，包括現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療、曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療、重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療、晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染，以及正接受免疫抑制藥物或過去6個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療。醫管局提醒，病人若已完成接種第二劑疫苗逾6個月，即可按長期病患者類別直接前往打第三針，毋須帶備有關證明文件。

醫管局整體接種率逾97%

另外，醫管局宣布本月22日起，未打針的員工須每周自費在工作時間以外檢測，以進一步減低院內新冠病毒的傳播風險。醫管局並透露，現時整體員工接種率已超過97%。

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