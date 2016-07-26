疫苗接種｜院舍長者接種率低 聶德權擬按流感針做法打針

本港新冠疫苗接種計劃今日(3日)踏入第220日，最新數據顯示70歲或以上長者，接種率約為29.66%。公務員事務局長聶德權表示，安老院舍長者的接種率不足一成，未來會重點推動長者打針，包括在院舍參照每年打流感針的做法，先派醫生了解院友情況和取得其同意，然後為家人同意或不反對的院友接種新冠疫苗。

長者擔心家人憂慮而猶豫打針

他又指自己「落區」期間曾與多名長者傾談，了解到很多長者都想接種疫苗，亦知悉打針可保護自己，但擔心自己患有的長期病患或慢性病，是否不適宜接種，以及有時家人會表現擔心，故長者們對於應否接種疫苗都會感猶豫。

聶德權：接種率低影響內地信心

恢復兩地「通關」方面，聶德權指港府正與內地專家商討，強調最重要讓內地政府對本港整體抗疫有信心，以便將來一旦爆發疫情，能有效控制、追蹤和處理。他續說，若疫苗接種率不高或長者群組接種率低，內地對本港的信心或會打折扣。

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