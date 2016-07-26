疫苗接種｜青少年或涉健康原因者獲放寬 打一針都可由高風險區來港

現時12至17歲青少年按衞生署轄下科學委員會建議，接種一劑復必泰新冠疫苗後，在本港的社交距離措施下可視為完成接種。有關安排周五(29日)起，將擴展至從外地抵港的青少年，即他們只接種一針亦可被視作已完成接種，能夠從高風險地區入境或按來港地區縮減檢疫期。同日起，港府亦例外批准已打一針，但其後因健康原因未能接種第二劑的人士，從高風險地區登機來港。

只打一針青少年可高風險地區入境

現時21日內曾逗留A組高風險地區的香港居民，必須完成接種疫苗才可登機來港。政府今日(26日)表示，12至17歲青少年在來港前如已接種一劑復必泰疫苗最少14日，並持有認可的疫苗接種紀錄，周五開始就可以從該等地區來港，其後仍需要在指定檢疫酒店隔離21日、抵港第26日進行強制檢測。

若他們從B組中風險或C組高風險地區來港，周五起亦只需檢疫分別14日或7日，毋須與未完成接種疫苗者般檢疫多7日，完成檢疫後仍要按規定接受強制檢測。

健康理由未能打第二針者亦受惠

此外，因健康理由而只接種了一劑疫苗的人士，同日起獲當局例外批准從A組高風險地區入境。當局指，安排適用於接種首劑疫苗後，獲發醫生證明書證明因健康原因，而未能打第二針的人士，他們辦理登機手續時需要出示有關由註冊醫生所發出的證明書，並遵從其他適用於A組高風險地區來港的防疫規定。不過，如果他們是從B組中風險或C組高風險地區來港，則仍會被視作未完成接種類別，即要額外檢疫多7日至分別21日或14日。

政府指，將刊憲更新法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》、法例第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》及法例第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》下的相關指明，落實有關放寬措施。

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