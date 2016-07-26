疫苗接種｜首日派2000長者「即日籌」 單日3.3萬人打第一針

新冠疫苗接種計劃在港展開第154日，70歲或以上長者今日(29日)起，可到24間指定社區疫苗接種中心領取「即日籌」，於同日指定時段打針。政府日前表示每日最多有約4,600個「即日籌」名額，公務員事務局回覆本報查詢時，指今日全日共派出約2,000個「即日籌」，而有關接種中心派發籌號運作暢順。當局又指，在視乎長者對「即日籌」的反應和實際情況後，政府稍後會考慮將「即日籌」推展至60歲或以上人士。

13人打針後不適送院

此外，本港今日共有62,947人接種疫苗，包括33,066人打第一劑、29,881人打第二劑，另有約22,900人完成預約接種時間。截至今日零時零分，過去24小時共有13宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中9人已經出院、2人留院觀察、1人不遵從醫生勸告自行出院，以及1人未經診症自行離開醫院。

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