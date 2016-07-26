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疫苗接種｜10月仍未達七成接種率目標　單日2700人打第一針
5 小時前
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疫苗接種｜10月仍未達七成接種率目標　單日2700人打第一針
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新冠疫苗的接種率，至10月底仍未達政府的七成目標。(資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第248日，政府公布今日(31日)共有 2,747人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 805人、復必泰疫苗佔 1,942人；第二劑就有3,552人接種，包括1,286針科興和 2,266針復必泰。

至今本港累計461.7萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口68.6%，已打兩針的就有442.5萬人，佔適齡人口65.7%。翻查資料，特首林鄭月娥8月31日曾提到，希望9月下旬能夠有七成人口已接種首劑新冠疫苗，但來到10月最後一日，接種率仍與70%有一定距離。

1人接種新冠疫苗後不適 情況穩定

本港昨日有1人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心送院，該人士情況穩定，現正留院觀察。另外，政府明日開始，將不再透過新聞稿公布單日的疫苗接種數字。

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疫苗接種｜10月仍未達七成接種率目標 單日2700人打第一針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜10月仍未達七成接種率目標　單日2700人打第一針-290927
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