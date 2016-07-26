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疫苗接種｜13歲女童打復必泰逾月後亡　威院隔三周呈報衞生署
1 小時前
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新型肺炎疫苗接種青少年復必泰疫苗異常事件死亡個案新冠肺炎威爾斯親王醫院
疫苗接種｜13歲女童打復必泰逾月後亡　威院隔三周呈報衞生署
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一名已完成接種新冠疫苗一個多月的女童，上月在威爾斯親王醫院求醫後離世，院方昨日向衞生署呈報個案。(資料圖片)

正當本港近期討論應否下調新冠疫苗接種年齡至5歲，今日(4日)傳出有13歲青少年在接種疫苗不足兩個月內離世的消息。威爾斯親王醫院發言人回覆本報查詢時，表示一名13歲女童上月10日因低燒及感到氣促，早上到該院急症室求診，當時其維生指數正常、沒有發燒，新型肺炎檢測亦呈陰性，女童在獲處方藥物後出院。

女童8月打齊兩針復必泰

不過，女童翌日下午在家中失去意識，被送到威爾斯親王醫院急症室，兒科及深切治療部醫生為女童會診及參與搶救，惟病人最終延至下午4時03分離世。發言人指翻查紀錄，病人於8月20日完成接種兩劑復必泰疫苗，醫療團隊考慮病人臨床情況、接種疫苗日期及離世時間後，認為並未有足夠證據支持個案符合疫苗接種異常事件呈報準則。

威院發言人續指，院方之後與家屬商討，最終因應家屬關注昨日向衞生署呈報個案。院方已按程序將個案呈報死因裁判官，以確定死因，並會配合死因裁判官跟進工作。發言人表示，院方非常明白家人難過心情，向其致以深切慰問，該院病人聯絡部會繼續與家人密切聯繫，提供一切可行支援。

衞署確認接獲呈報正跟進

衞生署回覆本報查詢時，表示根據紀錄，署方曾接獲醫管局呈報這宗個案，現正按現行機制跟進有關個案。據食物及衞生局最新數據，截至上月31日晚上8時，衞生署共接獲6,280宗涉及接種新冠疫苗人士的異常事件，包括47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，當中沒有個案顯示與接種疫苗有關聯。

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疫苗接種｜13歲女童打復必泰逾月後亡 威院隔三周呈報衞生署

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜13歲女童打復必泰逾月後亡　威院隔三周呈報衞生署-291657
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