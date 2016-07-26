疫苗接種｜13歲女童打復必泰逾月後亡 威院隔三周呈報衞生署

正當本港近期討論應否下調新冠疫苗接種年齡至5歲，今日(4日)傳出有13歲青少年在接種疫苗不足兩個月內離世的消息。威爾斯親王醫院發言人回覆本報查詢時，表示一名13歲女童上月10日因低燒及感到氣促，早上到該院急症室求診，當時其維生指數正常、沒有發燒，新型肺炎檢測亦呈陰性，女童在獲處方藥物後出院。

女童8月打齊兩針復必泰

不過，女童翌日下午在家中失去意識，被送到威爾斯親王醫院急症室，兒科及深切治療部醫生為女童會診及參與搶救，惟病人最終延至下午4時03分離世。發言人指翻查紀錄，病人於8月20日完成接種兩劑復必泰疫苗，醫療團隊考慮病人臨床情況、接種疫苗日期及離世時間後，認為並未有足夠證據支持個案符合疫苗接種異常事件呈報準則。

威院發言人續指，院方之後與家屬商討，最終因應家屬關注昨日向衞生署呈報個案。院方已按程序將個案呈報死因裁判官，以確定死因，並會配合死因裁判官跟進工作。發言人表示，院方非常明白家人難過心情，向其致以深切慰問，該院病人聯絡部會繼續與家人密切聯繫，提供一切可行支援。

衞署確認接獲呈報正跟進

衞生署回覆本報查詢時，表示根據紀錄，署方曾接獲醫管局呈報這宗個案，現正按現行機制跟進有關個案。據食物及衞生局最新數據，截至上月31日晚上8時，衞生署共接獲6,280宗涉及接種新冠疫苗人士的異常事件，包括47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，當中沒有個案顯示與接種疫苗有關聯。

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