疫苗接種｜3公院增注射站下周啟用 長者為禮券打針

政府繼續「出招谷針」，宣布3間公立醫院下周將增設注射站，方便覆診病人和長者接種復必泰新冠疫苗。此外，政府外展隊昨起一連3日到葵涌石籬社區會堂，為區內長者即場打科興疫苗，合資格長者接種後可換領200元超市禮券，有人明言為禮券才到場。



醫管局轄下的瑪麗、屯門和伊利沙伯醫院，下星期起會設立注射站，方便到專科門診覆診的市民，尤其是長者，在諮詢醫生意見並確認身體適合後，可獲安排即場打針。食物及衛生局長陳肇始欣悉有關安排，強烈呼籲長者在冬季流感季節來臨前，盡快接種。公務員事務局長聶德權指，3間醫院都是聯網龍頭醫院、地方較大，將提供復必泰疫苗，若運作順利將擴展至其他醫院，希望有更多長者打針。

政府昨起一連3日與地區組織合作，在石籬社區會堂提供科興疫苗外展接種服務，民政事務總署回覆本報指，全日有逾260名市民到場打針，絕大部分為60歲或以上長者。

外展服務不限對象，而60歲或以上的葵青區長者，如在本月至下月內打最少一針，下周一起更可到7間社區中心換領200元超市禮券，其間須出示身份證、住址證明和接種紀錄。到場的長者梁先生並不知道接種何種疫苗，被問到是否主要為禮券才接種時，更坦言「自己窮先至要咁」。

不過，上月完成接種的謝先生到場後才被告知不符領禮券資格，批評安排不公。聶德權被問及時，指活動得到很多地區團體支持和幫助，他們有心推動長者接種疫苗的努力值得肯定。

疫情方面，本港昨增兩宗在巴基斯坦打齊針的輸入確診個案，患者分別從肯尼亞及巴基斯坦抵港，初步確診少於10宗。當局同時調查一宗外地個案，52歲女患者5月在內地完成接種科興疫苗，她本月11日離港赴英後，上周一在當地驗出陽性。她潛伏期住過的尖沙咀晉逸精品酒店，已被納入強檢公告。此外，醫管局昨通過將臨床前線醫護人員的退休年齡，由60歲延至65歲，以及加開副顧問護師的新職級，盼挽留人才。

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