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疫苗接種｜3間公立醫院下周設注射站　包括瑪麗屯門伊利沙伯醫院
2 小時前
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疫苗接種｜3間公立醫院下周設注射站　包括瑪麗屯門伊利沙伯醫院
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聶德權早前到石籬邨派發傳單宣傳新冠疫苗外展接種服務。(政府新聞處)

政府今日(23日)宣布，下周將於三間公立醫院設置新冠疫苗注射站，提供復必泰新冠疫苗，包括瑪麗醫院、屯門醫院及伊利沙伯醫院，方便到專科門診覆診的市民，包括長者，如在諮詢醫生意見後屬適合接種新冠疫苗，可獲安排到接種站即時接種。

公務員事務局長聶德權今日(23日)到石籬社區會堂視察後提及，該三間醫院均屬於所屬聯網的龍頭醫院，相關準備工作已進入最後階段，確實推行日期稍後將會再作公布。他又指，當局會繼續多管齊下推高接種率，包括推行疫苗接種日、派外展隊到商場等，並會探討安排流動車到屋邨，但仍有技術上細節需要解決，稍後會再作公布。

至於第二針是否需要原址接種，醫管局行政總裁高拔陞表示，相信當局會作出彈性安排，並重申措施目的為方便病人打針。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜3間公立醫院下周設注射站　包括瑪麗屯門及伊院-285945
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