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疫苗接種｜3.9萬人預約打第三針 港府研多一日針假
1 小時前
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疫苗接種｜3.9萬人預約打第三針 港府研多一日針假
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指定合資格群組周四起可打第三針。(資料圖片)
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聶德權透露，未打針的政府僱員或要加密至每周自費檢測一次。(資料圖片)

指定合資格人士周四(11日)起，可接種第三劑新冠疫苗。當局表示，在視乎初期市民的反應和接種中心能力後，短期內擬安排所有已打兩針科興的市民，盡快接種第三針，同時正研究為政府僱員提供第三針的「針假」。另外，有飲食業界指，某程度上同意強制B類食肆食客用「安心出行」，惟承認現仍有逾半顧客會選擇「填紙仔」，料生意會受影響。

政府周四起，為高風險群組、免疫力弱等特定市民優先接種第三針。公務員事務局長聶德權昨稱，暫時政府未會以嚴厲措施要求市民打齊三針，惟希望市民自覺以免再爆疫。當局會視乎開打後的反應和接種中心能力，盡快安排所有打齊科興逾6個月的市民打第三針。截至昨日，已有約39,900人預約打第三針，佔合資格人口2.1%。

為鼓勵接種，政府早前帶頭為打針僱員提供疫苗假期，聶德權稱正研究為第三針提供「針假」，形容這是合理做法。截至昨日，本港首針接種率為69.0%，聶德權形容現時的接種率，與七成的目標似近非近，政府或要求未打針的政府僱員，加密至每周自費檢測一次，同時希望私人企業跟隨做法，提高接種率。

近日有傳政府要求B類食肆強制顧客用「安心出行」，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨稱，業界某程度上同意安排，指「填紙仔」除出現假資料問題，亦令核對「紙仔」的員工有很大壓力。不過，他直言現時仍有逾半顧客選擇「填紙仔」，料短期內食肆生意會受影響。

另外，本港昨有一名56歲男子(#12374)確診，他上周一從英國抵港，在酒店檢疫期間確診，帶有L452R變異病毒株。他今年4月打齊兩針阿斯利康疫苗，上周日(10月31日)在英國再打一針復必泰疫苗；初步確診就少於5宗。衛生防護中心又收到新加坡當局更新資料，指上月底由香港出發往當地後確診的18歲男子，覆檢後證實為假陽性。該男子居於慈雲山慈正邨正德樓，港府已安排相關密切接觸者中止檢疫。

疫苗接種｜3.9萬人預約打第三針 港府研多一日針假

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜3-9萬人預約打第三針-港府研多一日針假-291957
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