Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜4,685人今日打首劑　累計67.2%適齡人口最少一針
1 小時前
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
疫苗接種｜4,685人今日打首劑　累計67.2%適齡人口最少一針
news-images
今日有4,685人打第一針新冠疫苗。(資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第224日，政府公布今日(7日)共有 4,685人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 2,147人、復必泰疫苗佔 2,538人；第二劑就有 9,231人接種，包括 4,475針科興和 4,756針復必泰。至今本港累計452.6萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口67.2%，已打兩針的就有425.9萬人，佔適齡人口63.2%。

昨沒有人接種新冠疫苗後不適

此外，本港昨日沒有人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。

更多疫情新聞：

封區檢測｜金獅花園金輝閣晚上7時圍封　48歲機場貨運工源頭未明

新冠肺炎｜港增8打齊針輸入　消息：機場貨運員工初步確診

新冠肺炎｜創科局正研健康碼　薛永恒：不排除實名登記

施政報告｜與內地通關未有時間表　林鄭料須設配額

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜4685人今日打首劑　累計67-2適齡人口最少一針-287829
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
Am730

向德國初企推廣大灣區機遇 邱騰華：港創業環境助釋放潛能

有片｜星洲巡邏機械人偵察路人違規並即發警告 惹私隱與監控疑慮

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
向德國初企推廣大灣區機遇 邱騰華：港創業環境助釋放潛能
Am730
Am730
有片｜星洲巡邏機械人偵察路人違規並即發警告 惹私隱與監控疑慮
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多