疫苗接種｜4,685人今日打首劑 累計67.2%適齡人口最少一針
1 小時前
疫苗接種｜4,685人今日打首劑 累計67.2%適齡人口最少一針
本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第224日，政府公布今日(7日)共有 4,685人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 2,147人、復必泰疫苗佔 2,538人；第二劑就有 9,231人接種，包括 4,475針科興和 4,756針復必泰。至今本港累計452.6萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口67.2%，已打兩針的就有425.9萬人，佔適齡人口63.2%。
昨沒有人接種新冠疫苗後不適
此外，本港昨日沒有人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。
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