疫苗接種｜5至11歲童或可打新冠針 引述世衞研究稱成效高

疫苗接種｜5至11歲童或可打新冠針 專家引藥廠研究稱成效高

現時本港接種新冠疫苗的年齡下限為12歲，新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今日(24日)引述藥廠最新的第三期研究，顯示兒童接種復必泰疫苗的成效高及安全，形容結果非常好。他希望委員會稍後可以討論兒童打針，料一至兩個月內能為5至11歲的兒童接種新冠疫苗。

孔繁毅表示，5至11歲兒童其實只需要接種三分之一劑疫苗，而打兩針對Delta變種病毒的效果非常好、保護力很好，亦非常安全。他指，委員會會議上將一併討論滅活疫苗，又說即使打針後出現心肌炎，病情都很輕微，治療後可完全康復。他認為，一旦日後變種病毒爆發，青少年應恢復接種兩劑疫苗。

流感季將至 專家：幼童打流感針屬最佳預防

另外，本港即將踏入冬季流感季節，孔繁毅引述衞生防護中心數據，指上月至今幼兒中心、幼稚園和小學已錄得200多宗流感爆發，影響近二千人，形容情況絕對不容忽視。他續說，加上世界各地正開始放寬防疫措施，在增加新冠病毒擴散風險的同時，亦會增加流感的威脅。他強調，接種流感疫苗是幼兒預防流感的最佳方法，又指幼兒目前可採用的疫苗，包括傳統針劑疫苗及新一代噴鼻式疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，採用噴鼻式流感疫苗對兒童好處甚多，包括提升接種率和避免痛楚等，也能避免幼兒打針後出現不安情緒。崔俊明並引述資料稱，政府今季預留予兒童的30萬劑流感疫苗中，僅一成為噴鼻式疫苗，希望當局來年可以進一步聽取家校建議，提供更多噴鼻式疫苗。

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