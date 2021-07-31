疫苗接種｜58%外傭已打第一針 印尼領事館今安排266人接種

在印度尼西亞共和國駐香港總領事館安排下，今日(1日)有266名印尼人士到銅鑼灣一間酒店，透過政府外展服務，由源禾路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊接種科興疫苗。公務員事務局長聶德權、勞工及福利局長羅致光及印尼駐香港總領事李吉，今日一同到場了解安排和視察接種情況。

外傭打針助建家庭保護網

聶德權指，在港的印尼人和其他少數族裔人士接種疫苗，對提升本港整體抗疫能力十分重要，並稱不少在港工作的印尼人可能需要在僱主家中照顧幼童或長者，他們接種疫苗後可以在家庭建立保護網，保護幼童和未能接種的長者。至今本港有逾21.9萬名外傭已接種第一針，羅致光指接近在港外傭人口58%，呼籲全港外傭盡快接種疫苗，以保障自身、僱主家庭及他人的健康，以及當有需要回鄉放假時亦有較佳保護。

兩人其後到維多利亞公園，向在場的印尼和少數族裔人士宣傳接種新冠疫苗，並呼籲他們告知朋友打針的途徑和好處，以及要保持個人衞生和社交距離，減低病毒在港傳播的機會。

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