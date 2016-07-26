Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜6青少年打復必泰後疑心肌炎　出現胸痛情況穩定
16 分前
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種心肌炎心包炎死亡個案新冠肺炎
疫苗接種｜6青少年打復必泰後疑心肌炎　出現胸痛情況穩定
news-images
再有6名青少年打復必泰後疑心肌炎或心包炎。(政府新聞處資料圖片)

本港新冠疫苗接種計劃今日(22日)踏入第209日，截至周日(19日)的過去一周，衞生署共接獲115宗接種疫苗的異常事件報告，包括6名12至15歲青少年接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎，涉及兩名分別13歲和15歲男子、兩名14歲男子，以及兩名分別12歲和13歲少女，他們在接種復必泰疫苗後1至3日內出現胸痛，情況穩定。

84歲離世翁無證據顯示因疫苗而起

衞生署同期並沒有接獲由醫院管理局呈報，涉及離世前14日內曾接種疫苗、與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，但署方本身接到1宗相關死亡報告，涉及一名84歲男子，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

此外，截至周日晚上8時，衞生署累計接獲5,958宗打針的異常事件報告，有44宗死亡個案涉及離世前14日曾接種疫苗，當中沒有個案顯示與疫苗有關聯。截至當日，疫苗臨床事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外6宗有待評估。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

相關新聞：

新冠肺炎｜菲律賓抵港外傭打齊針　機場驗出確診帶L452R

疫苗接種｜「即日籌」今起涵蓋所有合資格人士　有長者認為方便

中秋節2021｜醫管局14間門診照常應診 (附名單)

強制檢測｜4學校昨納入名單　最遲明日或周六前完成 (附日期)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜6青少年打復必泰後疑心肌炎　出現胸痛情況穩定-285796
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種心肌炎心包炎死亡個案新冠肺炎
Am730

新冠肺炎｜大阪託兒所要求確診職員隱瞞接觸史後發現幼兒染疫 園長厚顏辯稱：停業影響家長

交通擠塞｜陳恒鑌倡隧道按時調整收費 部分非繁忙時段免收費

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎｜大阪託兒所要求確診職員隱瞞接觸史後發現幼兒染疫 園長厚顏辯稱：停業影響家長
Am730
Am730
交通擠塞｜陳恒鑌倡隧道按時調整收費 部分非繁忙時段免收費
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多