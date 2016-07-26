疫苗接種｜6青少年打復必泰後疑心肌炎 出現胸痛情況穩定

本港新冠疫苗接種計劃今日(22日)踏入第209日，截至周日(19日)的過去一周，衞生署共接獲115宗接種疫苗的異常事件報告，包括6名12至15歲青少年接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎，涉及兩名分別13歲和15歲男子、兩名14歲男子，以及兩名分別12歲和13歲少女，他們在接種復必泰疫苗後1至3日內出現胸痛，情況穩定。

84歲離世翁無證據顯示因疫苗而起

衞生署同期並沒有接獲由醫院管理局呈報，涉及離世前14日內曾接種疫苗、與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，但署方本身接到1宗相關死亡報告，涉及一名84歲男子，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

此外，截至周日晚上8時，衞生署累計接獲5,958宗打針的異常事件報告，有44宗死亡個案涉及離世前14日曾接種疫苗，當中沒有個案顯示與疫苗有關聯。截至當日，疫苗臨床事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外6宗有待評估。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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