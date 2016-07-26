疫苗接種｜68名泰籍人士獲樂善堂安排打針 陳肇始感謝便利少數族裔社群

本港新冠疫苗接種計劃踏入第115日，樂善堂李賢義裔群社－少數族裔支援服務中心今日(20日)安排68名泰國籍人士，到提供復必泰疫苗的教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心接種疫苗，他們大部分從事飲食或零售業，亦有5名介乎13至17歲的青少年。

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負責項目的樂善堂總幹事劉愛詩表示，不少少數族裔在留意到媒體宣傳政府的「全城起動 快打疫苗」運動後，到支援服務中心查詢，中心過去兩周亦已為76名少數族裔人士進行網上登記。她又說，有少數族裔反映政府疫苗專題網站雖設有他們的語言，但對接種流程及需注意地方仍不太了解，因而窒礙他們接種疫苗，中心為此特地安排少數族裔往社區疫苗接種中心打針，並會攝錄整個流程，希望讓少數族裔加以了解。

陳肇始今日到場視察接種情況

食物及衞生局亦發出新聞稿，指局長陳肇始今日前往有關社區疫苗接種中心，視察少數族裔市民接種情況。她表示，有超過60名少數族裔市民，今日獲樂善堂李賢義裔群社－少數族裔支援服務中心安排前往接種，特別感謝樂善堂安排活動，以便利少數族裔社群接種新冠疫苗，讓他們盡公民責任，同心為香港建立抗疫屏障。

陳肇始續稱，新型冠狀病毒目前仍肆虐全球，尤其在面對變異病毒株的威脅下，促市民盡快接種疫苗，又指目前政府已採購並認可作緊急使用的新冠疫苗，合共有1,500萬劑，足夠全港市民接種。她說，政府一直以公開透明、正確快速和科學為本的原則，透過不同途徑向市民提供有關新冠疫苗的最新資訊和專家意見。為便利少數族裔人士獲取疫苗最新資訊，陳肇始指有關政府專題網站設有不同語言，介紹疫苗接種計劃、保護作用和須知等。