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疫苗接種｜97歲婦針後14日內歿　衞生署：沒證據顯示由疫苗引起
13 分前
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疫苗接種｜97歲婦針後14日內歿　衞生署：沒證據顯示由疫苗引起
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衞生署公布，過去一星期沒有青少年接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎。(資料圖片)

本港新冠疫苗接種計劃今日(6日)踏入第223日，截至周日(3日)的過去一周，衞生署共接獲85宗接種疫苗的異常事件報告，當中署方未有接獲12至15歲青少年接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的個案。

衞生署同期並沒有接獲由醫院管理局呈報，涉及離世前14日內曾接種疫苗、與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，但署方本身接到1宗相關死亡報告，涉及一名97歲女子，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

此外，截至周日晚上8時，衞生署累計接獲6,126宗打針的異常事件報告，有46宗死亡個案涉及離世前14日曾接種疫苗，當中沒有個案顯示與疫苗有關聯。截至昨日(5日)，疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外1宗有待評估。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜97歲婦針後14日內歿　衞生署：沒證據顯示由疫苗引起-287611
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