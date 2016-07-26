疫苗接種 信和推獎學金抽獎 57日零本地恐斷纜

繼政府公布最新疫苗政策後，再有疫苗優惠加碼。信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司宣布，會以抽獎形式送出20份各值20萬元的獎學金，予12至17歲、已打一針的青少年，旅發局亦送出約2萬個免費本地遊名額。政府為「谷針」要求多個群組員工打針，否則定期自費檢測惹議，食物及衛生局長陳肇始希望僱主和員工明白，安排旨在保護他們和市民、建立免疫屏障。不過，衛生防護中心指正調查一宗初步確診，該名43歲男子近期沒有外遊，57日零本地感染恐斷纜。



信和早前宣布加推的第二輪疫苗抽獎，除提出500萬人打一針後加推一個觀塘凱滙單位外，昨亦新增青少年可受惠的抽獎。黃廷方慈善基金表示，會在第二輪送出20份各值20萬元的獎學金，予20名下月底或之前最少已打一針的12至17歲、持香港身份證青少年。基金指他們下月2日起可登記，但必須得到家長或監護人同意，而中獎後款項會透過預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額形式，發放予家長或監護人。



此外，旅發局亦推出「賞你遊大抽獎」，向約1萬名最少打一針的成年香港居民，送出每人兩個免費本地遊名額，來自逾180個指定「賞你遊」旅行團的名額總值約1,000萬元，明日起接受登記，結果下月10日公布。

政府僱員、醫管局、院舍和中小學等員工，下月起須接種疫苗，否則定期自費檢測，陳肇始希望僱主和員工明白，措施冀不同群組盡最大努力建立群體免疫屏障。至於恢復全日面授，教育局長楊潤雄指小學和幼稚園未能受惠，料下月全面復課學校不多，又指安排不一定要下月1日開始，相信不會對師生造成太大壓力。



澳門被剔出「回港易」

疫情方面，本港昨增4宗搭土耳其航空TK083抵港的輸入個案，包括來自土耳其的一家人，3人均帶L452R變種病毒、兩人在英國已打一針復必泰；另一人則由希臘入境、帶N501Y及E484K變種病毒，同樣在英國打一劑復必泰。衛生署今起禁止土耳其航空由伊斯坦布爾來港的航班著陸兩周，港府因應澳門疫情，今起把其剔出「回港易」計劃，當地返港人士要家居檢疫14日和強制檢測5次。