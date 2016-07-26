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疫苗接種 信和推獎學金抽獎 57日零本地恐斷纜
3 小時前
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疫苗接種信和集團黃廷方慈善基金獎學金青少年旅發局賞你遊強迫打針新型肺炎
疫苗接種 信和推獎學金抽獎 57日零本地恐斷纜
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信和與華人置業日前已提出，若達500萬人打第一針，第二輪抽獎會加送多一個凱匯單位。(資料圖片)
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政府僱員等4類員工，下月起須打針或定期自費檢測。(資料圖片)

繼政府公布最新疫苗政策後，再有疫苗優惠加碼。信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司宣布，會以抽獎形式送出20份各值20萬元的獎學金，予12至17歲、已打一針的青少年，旅發局亦送出約2萬個免費本地遊名額。政府為「谷針」要求多個群組員工打針，否則定期自費檢測惹議，食物及衛生局長陳肇始希望僱主和員工明白，安排旨在保護他們和市民、建立免疫屏障。不過，衛生防護中心指正調查一宗初步確診，該名43歲男子近期沒有外遊，57日零本地感染恐斷纜。
 

信和早前宣布加推的第二輪疫苗抽獎，除提出500萬人打一針後加推一個觀塘凱滙單位外，昨亦新增青少年可受惠的抽獎。黃廷方慈善基金表示，會在第二輪送出20份各值20萬元的獎學金，予20名下月底或之前最少已打一針的12至17歲、持香港身份證青少年。基金指他們下月2日起可登記，但必須得到家長或監護人同意，而中獎後款項會透過預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額形式，發放予家長或監護人。


此外，旅發局亦推出「賞你遊大抽獎」，向約1萬名最少打一針的成年香港居民，送出每人兩個免費本地遊名額，來自逾180個指定「賞你遊」旅行團的名額總值約1,000萬元，明日起接受登記，結果下月10日公布。
政府僱員、醫管局、院舍和中小學等員工，下月起須接種疫苗，否則定期自費檢測，陳肇始希望僱主和員工明白，措施冀不同群組盡最大努力建立群體免疫屏障。至於恢復全日面授，教育局長楊潤雄指小學和幼稚園未能受惠，料下月全面復課學校不多，又指安排不一定要下月1日開始，相信不會對師生造成太大壓力。


澳門被剔出「回港易」
疫情方面，本港昨增4宗搭土耳其航空TK083抵港的輸入個案，包括來自土耳其的一家人，3人均帶L452R變種病毒、兩人在英國已打一針復必泰；另一人則由希臘入境、帶N501Y及E484K變種病毒，同樣在英國打一劑復必泰。衛生署今起禁止土耳其航空由伊斯坦布爾來港的航班著陸兩周，港府因應澳門疫情，今起把其剔出「回港易」計劃，當地返港人士要家居檢疫14日和強制檢測5次。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種-信和推獎學金抽獎-57日零本地恐斷纜-278759
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