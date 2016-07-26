疫苗接種 儲存溫度升時間增 當局研診所打復必泰

本港至昨日已有250.9萬人接種最少一劑新冠疫苗，佔適齡人口36.9%。接種復必泰現時只能在疫苗接種中心，但中心或只運作至9月底，換言之，之後有意打針的市民或只能選擇科興。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星則透露，復必泰疫苗或毋須儲存於極低溫環境，而存放期可延長至1個月，正研究未來私家診所能否提供復必泰疫苗。有專科醫生指復必泰涉稀釋程序，建議為私家診所設立預約制度，以免出錯和浪費疫苗。



最新數字顯示，本港已接種170萬劑科興和237.9萬劑復必泰疫苗。復必泰疫苗現時要儲存在攝氏零下70度的環境，解凍後最多保存5日，劉澤星昨在一個電台節目透露，早前接到藥廠復星提供數據，指疫苗可儲存於攝氏2至8度、解凍後保存約1個月。他表示，歐洲和美國已放寬有關儲存規定，正檢視能否藉此讓私家醫生提供復必泰疫苗，希望日後疫苗接種中心關閉後，仍可在其他地方或私家醫生接種復必泰。



政府發言人回覆查詢時，指復星實業已就復必泰疫苗解凍後的儲存期，由5日延長至1個月提交申請，衛生署正審視有關申請及與復星跟進提交的文件及資料，之後會提交顧問專家委員會考慮，並向食物及衛生局提供建議。港府會評估結果對接種計劃的影響，作出相應考慮及安排，並適時公布。



公務員事務局長聶德權曾稱，考慮到復必泰保存和其他方面的局限，決定社區疫苗接種中心只運作至9月底，而儲存期較長的科興疫苗，9月後仍可在逾千間私家診所接種。就接種中心會否因復必泰疫苗保存期更改而延長服務，公務員事務局昨口頭回覆指暫未有新補充。



疫情方面，昨增3宗輸入個案，連續31日「零本地感染」。患者包括俄羅斯抵港45歲機組人員(#11947)，他曾在該國接種衛星五號疫苗，而15歲英國抵港學生亦帶有L452R，餘下的菲律賓來港51歲男海員則病毒量太低，未能分析變種病毒；另有少於5宗初步確診。堅尼地城高逸華軒昨下午發出通告，指衛生防護中心通知有住戶確診，消息指涉事患者曾於海外確診，疑屬「復陽」個案。