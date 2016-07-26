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疫苗接種 建議降低科興門檻至12歲 倡青少年只打一針復必泰
7 小時前
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疫苗接種 建議降低科興門檻至12歲 倡青少年只打一針復必泰

新冠疫苗接種計劃昨在港展開202日，有64.8%適齡人口已接種首劑。現時12至17歲青少年可接種復必泰疫苗，但不時有人打第二針後出現心肌炎或心包炎，衛生防護中心轄下科學委員會昨確認這是復必泰的副作用，建議他們打少一針，又提議降低科興接種年齡至12歲。此外，委員會指港人有必要打第三針，但在目前穩定的疫情下無迫切性，倡在「通關」前一、兩個月進行較好。
 

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科學委員會建議12至17歲青少年可打少一針復必泰及選擇科興；右為劉宇隆、左為許樹昌。(蘇文傑攝)
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日後「開關」前港人或要打第三針。(資料圖片)

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，本港自6月14日以來，有37宗青少年打復必泰後出現心肌炎和心包炎的個案，當中30人是接種第二劑後發現，在平衡好處和風險後，建議12至17歲青少年只打一針。他指，打少一針可減八成風險，雖然保護力當然不及兩針，但以現時情況已「夠用」。劉宇隆並提到，委員會審視科興疫苗數據後，發現青少年接種後的抗體水平和副作用，都與成人差不多，因此建議政府下調科興接種年齡，並促請盡快向科興索更多數據。

「開關」前打第三針較好
會議昨亦有討論到要否打第三針的問題，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌說，港人將來有需要打多一針，特別是免疫系統失調人士和長者，但基於本港疫情現時穩定，加上明年將有針對變種病毒的第二代疫苗面世，認為暫無迫切需要，在「開關」目標前一、兩個月補針較好。至於往後是否需持續補針，他指要視乎會否再有「令人擔心」的變種病毒。


4青打針後患心肌或心包炎
此外，政府最新數據顯示，截至周日(12日)的過去一周，衛生署共接獲146宗接種疫苗後的異常事件報告，包括離世前14日曾打針的65歲和56歲男子死亡報告。另外，有3名15歲少年和1名12歲少女接種復必泰疫苗後，疑患心肌炎或心包炎的報告，他們在打第二針後1至26日內出現胸痛，情況穩定。當局一直指長者接種率偏低，食物及衛生局長陳肇始昨透露，醫管局擬於短期內向專科或普通科門診覆診病人簽發「轉介信」，讓病人可到社區疫苗接種中心打針。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種-建議降低科興門檻至12歲-倡青少年只打一針復必泰-285013
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