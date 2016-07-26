疫苗接種｜科學委員會倡青少年只需一針復必泰 開關前或要打第三針

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日(15日)舉行聯席會議，其中一個委員會主席劉宇隆早前透露，會議會討論科興新冠疫苗的接種門檻，以及是否要接種第三劑疫苗等事宜。他和中心總監林文健、另一委員會主席許樹昌，會後舉行記者會交代討論結果。

確認心肌炎為復必泰疫苗副作用

現時12至17歲青少年需要接種兩劑復必泰疫苗，劉宇隆指委員會將向政府建議，只需為他們接種一劑復必泰，因全球數據顯示大部分心肌炎和心包炎，都是在打第二針後發現。委員會並已確認這些是復必泰的副作用，劉宇隆表示在平衡疫苗好處和風險後，作出今次建議。由於本港現時屬於低風險地區、不像歐美般有大量個案，故認為打一針已有足夠保護力，形容打少一針復必泰，已能減少80%患心肌炎或心包炎的風險，同時建議讓他們選擇在手臂或大腿打針。被問到第二針復必泰如改為多於相隔21日後才接種，對減低心肌炎有沒有幫助時，劉宇隆指可以探討，但手上暫時沒有數據。

倡讓12歲或以上青少年接種科興疫苗

此外，青少年目前只能打復必泰，劉宇隆表示據他所知，有約三、四成家長或想子女接種科興疫苗，又指科學委員會審視相關數據後，發現青少年打科興後抗體水平較成年人高，副作用亦與成年人相若，因此建議政府把接種科興疫苗的年齡下限降至12歲，以及盡快向科興公司領取更多數據。

料「開關」前兩個月要打第三劑新冠疫苗

許樹昌表示，本港現時整體接種率偏低，尤其是長者，認為他們和院舍群組比較高危，首要目標是為他們打針。他又稱，將來有需要打多一針，特別是免疫系統失調人士和長者，但由於本港已一段時間沒有本地個案，加上明年將有針對變異病毒株的第二代疫苗面世，故現時並無急切需要，「幾急打要視乎香港疫情控制」，又指明年若有「開關」目標，在之前一、兩個月開始打第三針較好。被問到往後有否需要持續補針時，許樹昌直言要視乎會否再有「令人擔心」的變種病毒繼續出現。

籲市民趁「零本地確診」接種新冠疫苗

截至今日，本港累計12,149宗新型肺炎確診，林文健指上月雖錄得一宗本地個案，但未有造成廣泛傳播，故認為6月至今社區已沒有社區傳播鏈。他指，全球正受變異病毒株威脅，呼籲市民趁現時「零本地確診」、沒有社區傳播鏈的「黃金期」盡快接種。他並提到，衞生防護中心一年一度的流感疫苗接種計劃即將展開，故希望長者能在流感季節前盡快接種新冠疫苗，以預留足夠的相隔時間打流感針。

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