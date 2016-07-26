疫苗接種｜3類高危群組建議打第三針 打科興者可「溝針」選復必泰

本港新冠疫苗接種計劃今(27日)已展開244日，截至昨日已有約459.7萬人接種最少一劑疫苗，佔適齡人口68.3%。衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日舉行聯席會議。會後專家建議，免疫系統失調等市民，以及已接種兩劑科興疫苗等特定群組，可分別在相隔四星期或6個月後打第三針。其中，接種科興的人士第三針可選復必泰，本身打復必泰的就不應「溝針」。

疫苗接種｜特定群組需打第三針

養和醫院近月一項研究發現，不論是接種復必泰或科興疫苗的人士，兩者體內抗體和替代中和抗體水平，在3個月後均大幅下跌，但復必泰仍可維持較高的抗體水平。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，有三類人士需要接種第三針。第一類是免疫系統有問題、器官移植人士、有愛滋病、有風濕或其他需服食抑鬱系統藥物等人士，他們可在接種第二針後最少四星期後，接種疫苗加強劑。第二類要打第三針的群組，包括一般長者、「高曝露群組」如醫護人員、在機場、酒店工作或跨境司機等，以及長期病患者，需時相隔最少6個月。

第三類應打第三針的人士，就是早前曾確診並已康復的病人。許樹昌稱，他們在接種一針後體內抗體仍可維持高水平，但隨時間仍然會下跌，認為他們如有需要，可與醫生商討是否接種第二針，其間需相隔最少6個月。

衞生防護中心總監徐樂堅稱，稍後會研究如何安排需打第三針的市民有序接種，「唔會等好耐時間就會推出。」被問到打第三針的具體執行安排時，徐樂堅表示會留意社區疫苗接種中心的安排，又透露免疫力低的人士或需出示文件，以證明屬接種第三針的優先群組。

疫苗接種｜維持接種不同疫苗應隔14日的建議

現時專家委員會建議，市民接種兩款不同疫苗時應最少相隔14日。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，今日開會討論後決定維持相關建議，即接種新冠疫苗和流感疫苗需相隔14日，但他強調安排並非沒有彈性、需要時亦毋須等夠14日，例如有傷口的病人需打破傷風針、接種子宮頸癌疫苗(HPV疫苗)後因出國而急需打新冠疫苗的人士等。

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