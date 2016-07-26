新冠疫苗｜谷婭溦打科興險變「空針」 威爾斯親王醫院致歉

醫院管理局轄下的社區疫苗接種中心，昨日(12日)險為市民「打空針」，幸醫護人員及時發現，未釀成醫療事故。據了解，事主是無綫電視旗下31歲藝人谷婭溦。

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事發於提供科興新冠疫苗的馬鞍山家庭醫學中心，威爾斯親王醫院發言人表示，一名女子昨日下午到場擬接種疫苗，當時護士將疫苗針筒的針頭插入其手臂肌肉，惟注射前發現針筒內並未注入疫苗液體，遂隨即將針筒抽出，再為她重新注射疫苗。

入院做X光心電圖腦掃瞄檢查

發言人續稱，該女子在重新接種約10分鐘後，表示感到暈眩、左邊身痲痺及乏力，診所醫生隨即為其檢查，確定她傷口沒有紅腫及皮下氣腫。由於該名女士表示仍然感到不適，診所安排她轉到威爾斯親王醫院急症室作進一步檢查，包括肺部X光、心電圖及腦部電腦掃描等，結果未有發現異常情況，病人其後要求自行出院。

威院就事件向病人致歉，並會與病人保持密切溝通及提供所需協助，並非常關注事件，會檢視疫苗注射程序，避免同類事件發生。院方已透過「早期事故通報系統」，向醫院管理局總辦事處作出通報。