疫苗氣泡｜全港D類食肆得4間 呢一區佔最多

政府上月初推出「疫苗氣泡」計劃，將食肆分為ABCD四個類別，當中D類模式是每檯最多8人，營業至凌晨2時，宴會上限100人，但要求員工打兩針食客打一針及使用「安心出行」。食環署昨上載，C類及D類餐飲處所名單及位置圖至「疫苗氣泡」專題網頁，供市民參考。

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其中，以D類食肆條件「最辣」，截至今日全港只有4間D類食肆，當中3間位於中西區，餘下一間則位於旺角。至於以C類模式運作的食肆，全港則有627個餐飲處所，包括不少中式酒樓，C類食肆員工必須已接種第一劑疫苗，可安排每檯最多6人，營業至午夜12時，宴會上限20人。

4間D類食肆：

1. 中環德己立街「Boomerang & Gram」

2. 「Four Seasons Hotel 四季酒店」的1層地庫A部份、2層裙樓大堂宴會廳及會議廳、4層裙樓小宴會廳及5層裙樓會議廳

3. 中環德己立街「The China Bar」

4. 旺角西洋菜北街「BLISS BAR 福酒吧」