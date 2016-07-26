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疫苗研究 以色列逾百萬人加針 防護力增4倍
3 小時前
疫苗研究 以色列逾百萬人加針 防護力增4倍
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以色列日前已把加針年齡降至40歲。(路透社)

新冠肺炎疫苗效力面對隨時間減弱及變種病毒株Delta夾擊，令各界討論應否「加針」。以色列已為逾100萬名民眾打了第三針疫苗，當局周日公布部分研究結果，指60歲或以上人士加針後，疫苗的防範感染效果，較只打兩針高4倍，而防止重症及入院的效果，更高5至6倍。
 

以色列上月底起讓民眾接種第三劑輝瑞/BioNTech疫苗，由60歲以上民眾開始，陸續擴大到40歲或以上，以及醫療人員、教師及孕婦等，加針時須距接種第二針相隔最少5個月。

當地目前已有逾140萬人加針，上述研究則涵蓋截至110萬人的數據。據《以色列時報》報道，當地衛生部周日亦在電視公布初步研究結果，指已打第三針的人士中，僅有2,790人染疫，當中須入院及出現重症者分別只有187及88人，並有少於15人死亡。

目前美國已宣布下月20日起讓國民加針，加拿大、英國、法國及德國等則會讓高危人士加針。但世衛較早時重申反對現階段加針，指應把疫苗留給其他國家尚未有機會打第一針疫苗的民眾。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗研究-以色列逾百萬人加針-防護力增4倍-281630
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