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疫苗風波 台北違規分配疫苗 柯文哲認錯
2021-06-11
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台灣新冠疫苗新冠肺炎台北柯文哲
疫苗風波 台北違規分配疫苗 柯文哲認錯
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台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，所得疫苗數量遠遠不足以為全民接種，為確保醫療及防疫能量，暫只得醫護及前線防疫人員優先打針，但台北市政府卻違規分配疫苗給6間診所，讓非優先群體接種。中央流行疫情指揮中心炮轟有人漠視規定，明知故犯，下令徹查嚴辦。台北市長柯文哲(圖)昨直認「錯了就是錯了」，稱會檢討、調查，惟重申「問題終究是疫苗不夠」。
 

台灣昨新增263本土確診、28死，已接種疫苗人次增至759,746。疫苗供應緊張，台北「好心肝診所」周二晚卻被爆料指「有疫苗大放送」，門外出現排隊接種新冠疫苗人龍。事件掀起全台爭議，台北市政府周三曾解釋，當地本月2日放寬接種限制，准許診所為員工打疫苗，由診所申請所需疫苗量，政府評估後下發，而涉事診所在本月7及8日先後申請共115瓶疫苗獲批，已為1,285人接種，惟不少接種者只是診所義工，診所涉嫌違規，將被罰款200萬元新台幣。


然而，台北昨再被爆有更多診所取得疫苗後違規接種，且有診所是透過通訊軟件Line「提出申請」，短短8分鐘即獲「批核」。柯文哲承認，共有6家診所領取202瓶疫苗，並辯稱這是按指揮中心4月21日發出的公文行事。不過，指揮中心強調，4月時醫護接種意願低，且有一批疫苗將於5月到期，才發公文指示，若疫苗庫存多且即將過期，可分配給更多醫院、衛生所，「調度以一次為限」，但涉事疫苗8月才到期。


優先群體4萬多人尚未接種
指揮中心又指，5月24日已發新公文，限制台北、新北只為醫護、防疫人員及高風險工作者接種，故今次問題重點是接種者是否優先群體，並直言台北市優先群體中尚有四萬多人未接種。柯文哲隨後承認有40,468名優先人群未打疫苗，自認疫苗管理非常差，會檢討改進，並稱「我們會查、我們會給社會一個交代」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗風波-台北違規分配疫苗-柯文哲認錯-271519
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