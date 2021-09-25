病人肺片逐張審視平均花6日 醫管局引AI分析流程減六成

本港每年有逾300萬人次使用放射科X光檢查，當中六成為俗稱「照肺」的肺部照X光片，以識別「花咗」、「白咗」等肺部毛病，讓肺炎，甚至癌變風險的病人及早醫治。醫管局放射科統籌委員會2019年起將AI技術加入到X光檢查服務，取代人手逐張檢視，準確度達八至九成。委員會主席王耀忠指，新技術下整個流程時間較傳統縮短六成，未來料可擴展至髖關節X光檢查或腦部電腦掃描。



以往病人「照X光」後，醫護人員須人手逐張審視X光片，分析不同影像，醫生收到相關報告再配合臨床診斷，以決定下一步治療。王耀忠形容傳統X光服務「未到完美但都好用」。惟由病人檢查到主診醫生接到有關X光片，平均需時至少6天，委員會自2019年起研究並發展以AI分析X光片中肺部有否「花咗」、「白咗」，他指，整個流程縮減到2至3天，較傳統方法大減六成。

醫管局總行政經理(醫療信息)彭育華指，委員會於2019年訓練AI系統分析逾7,000張病人過往的「肺片」，同年底於屯門醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院作先導試行計劃，即在人手分類X光片的同時採用新技術作分析及分類，發現準確度達八至九成。技術今年起用於全港73間普通科門診，現已累積逾32,500張肺片數據，今月底正式於全港18間急症室應用。

王耀忠指，除了肺部X光檢查，料技術亦可用於其他X光檢查，現正將此技術推進至髖關節X光檢查。隨著人口老化趨勢，長者患三高、中風等做腦部電腦掃描的需求亦會增加，王望下一步可在這部分採用AI技術，在較急切的環境下輔助放射科作分析工作。

病人肺片逐張審視平均花6日 醫管局引AI分析流程減六成