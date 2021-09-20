病人鄧桂思遭開漏藥致死 兩醫生專業失德除牌獲緩刑

罹患腎病和乙型肝炎的女病人鄧桂思，於2017年到聯合醫院覆診期間，懷疑獲兩名醫生處方高劑量類固醇藥物，但未獲處方抗病毒藥，鄧女其後出現急性肝衰竭，並須兩度換肝，惟最終返魂乏術。醫委會今日(23日)召開紀律聆訊，兩名涉事醫生林治崑及陳小劍被指控兩項專業失當，兩人承認過失；醫委會退庭商議後，裁定他們一項專業失當成立，其中林治崑被除牌5個月，緩刑36個月；陳小劍被除牌3個月，緩刑18個月。

控詞指，分別於2017年1月及2月，病人鄧桂思於聯合醫院腎科門診接受高劑量類固醇治療甲型免疫球蛋白腎炎時，林治崑及陳小劍兩人作為註冊醫生，他們知道或應該知道病人有乙型肝炎，但未有向鄧處方乙肝抗病毒藥物；另外，雖然鄧在病人紀錄中有乙肝血清陽性紀錄，但兩名醫生未有留意鄧為帶乙肝病毒者。

兩名醫生承認失當，辯方律師求情時指兩人是初犯，並已作出補救措施，以及對家屬感到抱歉。

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