病毒共存｜衛生部查「病例短時間暴增」 星洲單日確診首破5000宗

新加坡「與病毒共存」，近日新冠肺炎確診病例不斷上升，衛生部周三晚公布新增5,324人確診，單日確診首破5,000，再創疫情新高。衛生部並稱，「正調查病例短時間內異常暴增的現象」，未來幾天將密切注意疫情趨勢。目前深切治療部病床(ICU)使用率高達79.8%，當局正準備更多病床應對。

衛生部指，5,324宗新症中，社區病例多達4,651宗，另有661宗外勞宿舍病例。近期連續多天新症維持逾2,000至逾3,000例之間，這是首破5,000例，衛生部指病例數異常地高，原因是檢測實驗室周二下午在數小時內驗出多例，正調查病例暴增原因。據統計，七成以上社區病例為20歲至59歲，僅約15%為60歲及以上，其餘是兒童及青少年。衛生部正密切監察7個感染群組，其中武吉巴督護老院增1例，累計157例。此外，過去28天確診的90,203人中，98.7%為無症狀或輕症，1,777人正留院，142人入住ICU，ICU病床使用率近八成。疫情以來，新加坡累計184,419宗確診，周三增10死，累計349人病逝。

病例續增 收緊防疫限制

新加坡採取「與病毒共存」抗疫策略，截至周二，84%人口完成接種兩劑疫苗，但自8月逐步放寬防疫措施後，病例不斷攀升，9月底政府逼於再收緊限制，包括限聚二人、餐廳堂食限二人一枱、恢復在家工作等。因近日新症維持約3,000例，原定實施至10月下旬的上述防疫限制，延長一個月，至11月21日。

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