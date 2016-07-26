病毒共存｜防疫鬆綁疫情升溫 星單日確診破千 創16個月新高

新加坡82%人口完成接種新冠疫苗，政府採取「與病毒共存」政策方針，8月中逐步放寬防疫措施，但此後每天新增本土確診病例不斷上升。衛生部前日公布，新增1,009人確診，是去年4月23日以來最高單日確診紀錄，也是時隔一年多，單日新症再度破千。

當地自8月19日起，防疫限制放寬至公眾場所限聚5人、家庭訪客人數每日最多5人、打齊針後可堂食但每枱限坐5人等，此外表演、賽事、婚宴等若參加者全部打齊針，人數可增至1,000，亦放寬對香港、澳門、德國等地已接種疫苗者的入境限制。

輝瑞分公司22人染疫

惟此後每天新增本土病例持續上升，從8月底100多例，激增至最近幾天的800多、900多例，至前日更增至1,009例，926例為社區感染，包括美國輝瑞藥廠在當地的亞太分公司，累計22例，據悉該處未有參與疫苗生產。疫情以來，全國累計76,792宗確診，連同前日新增一名90歲病人死亡，累計60人病逝。

新加坡採取「與病毒共存」政策方針，重點關注重症及ICU病房人數。雖然每日新症續增，但政府並未收緊防疫限制，而是透過加強檢測、為60歲及以上長者等高風險群組接種第三劑疫苗等措施來應對，並持續觀察確診日增是否導致更多重症出現。