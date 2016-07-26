瘋牛症可傳人 腦部變海綿 克雅二氏症無藥可治

巴西發現兩宗「非典型瘋牛症」，宣布暫停對華牛肉出口。瘋牛症是人畜共患疾病，在牛身上分為「典型」及「非典型」；人類身上稱為「克雅二氏症」(Creutzfeldt-Jakob disease、CJD)，有數個種類，當中「非典型克雅二氏症」才與進食受污染的「瘋牛」有關。



「瘋牛症」又名「牛海綿狀腦病」(Bovine spongiform encephalopathy、BSE)，86年在英國首次發現，會令牛隻腦部及脊髓變海綿狀，專家普遍認為與變異的普里昂蛋白(prion protein)有關，高溫烹煮也不能消除。86年發生的瘋牛症疫情，是因英國農民把病牛的肉骨粉，作為補充劑加入飼料中餵牛所引發，被稱為「典型瘋牛症」。「非典型瘋牛症」的牛隻則是自身自然發病。



克雅二氏症可不關牛事

人類身上的類似病症稱為「克雅二氏症」。克雅二氏症潛伏期不明，患者可能在多年以至數十年後才病發，初期會有逐漸失智現象，並漸見走路不穩、行動困難、視力衰退、肌肉抽搐，及其他神經方面的問題。克雅二氏症是致命疾病，目前治療以支援性為主，大部分患者會在症狀出現後一年內死亡。

其中一種克雅二氏症，被稱為「非典型克雅二氏症」，是因進食受瘋牛症污染的牛肉產品而引發，病源主要存在於牛腦、脊髓和視網膜等「高危」組織。克雅二氏症並不等於「瘋牛症」，因有其他類型與跟瘋牛症無關，包括偶發性、家族性及醫源性。偶發性克雅二氏症佔約85%病例，傳播途徑不明；家族性克雅二氏症由遺傳突變基因引起，佔5%至15%病例；醫源性克雅二氏症則經由醫療或手術過程傳播，如人體組織及器官移植等。