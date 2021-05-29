瘋牛症｜巴西現兩宗非典型瘋牛症 牛肉停出口中港 牛價或升

巴西政府昨日(4日)宣布，確認當地出現兩宗「非典型瘋牛症」("atypical" mad cow disease)病例，即日起暫停對華牛肉出口。中國是巴西最大的牛肉進口國，內地及本港佔當地出口量及銷售額近60%。有本港肉類批發界及飲食界人士指，巴西牛肉暫停出口，可能會令牛肉價格上升，其中以中式食肆及茶餐廳較受影響。

巴西兩州份發現「非典型瘋牛症」

巴西農業部的聲明表示，兩宗「非典型瘋牛症」病例分別發生在米納吉拉斯州(Minas Gerais)及馬托格羅索州(Mato Grosso)兩間肉類處理廠，涉及年老牛隻，樣本發送予世界動物衛生組織(OIE)位於加拿大的實驗室化驗後，上周五被確認，相關處理廠已暫時關閉。巴西農業部強調「非典型瘋牛症」是由遺傳等因素自然發生，與飼料受污染無關，聲稱不會威脅人類或動物健康。

聲明指，基於巴西與中國國家市場監督管理總局簽署的衛生協議，決定由本月4日起，暫停對華牛肉出口，直至中國有關部門完成相關評估。巴西冷凍行業企業協會對暫停對華牛肉出口表示擔憂，並指當地牛肉價格已小幅下滑，急凍行業的商業活動亦有放緩跡象。

根據本港統計處資料，本港進口的冷藏無骨牛肉中，巴西佔進口貨量約六成；冷藏帶骨牛肉，巴西則佔進口量約12%。本港凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興表示，業界有數個月的牛肉存貨，但批發商未必會大手出售牛肉，牛價或會上升。鮮牛肉方面，全港新鮮牛肉肉商召集人許偉堅指，業界可改從美、英、澳洲及阿根廷等地進口，但急凍牛內價格波幅難料。稻苗學會會長黃傑龍則稱，不少酒樓會用較便宜的巴西牛肉做點心，料中式食肆及茶餐廳會較受巴西牛暫停進口影響。

相關新聞︰瘋牛症｜瘋牛症可傳人 腦部變海綿無藥可醫 一文看清典型非典型 克雅二氏症又係乜？